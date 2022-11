Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Verkehrsunfallflucht geklärt - Ermittlungen dauern an

Viersen (ots)

Am 16.11.2022 hat es eine Verkehrsunfallflucht auf dem Josefsring in Viersen gegeben. Ein 14-jähriger Radfahrer beabsichtigte mit seinem Fahrrad den Josefsring über den dort befindlichen Radweg zu queren. Der Viersener wurde beim Befahren des Radweges von einem Pkw touchiert, welcher den dortigen Kreisverkehr in Richtung des Josefsrings verließ. Durch die Kollision stürzte der 14-Jährige und der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubterweise von der Unfallstelle. Der Viersener verletzte sich bei dem Sturz nicht, an seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden. Auf Grund von aufmerksamen Zeugen erhielten die Einsatzkräfte Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen. Diese Hinweise bestätigten sich dann im Rahmen der Ermittlungsarbeiten. Bei dem flüchtigen Fahrer handelte es sich um einen 36-jährigen Viersener, welcher an seine Wohnadresse angetroffen werden konnte. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein wurde zunächst beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. / AM (1108)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell