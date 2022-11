Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Verkehrsunfall - Unfallstelle für einige Stunden gesperrt

Willich-Anrath (ots)

In den Morgenstunden des gestrigen 16.11.2022 hat es gegen 06.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Schottelstraße / Hochbendstraße in Anrath gegeben. Eine 44-jährige Willicherin fuhr mit ihrem Pkw auf der Hochbendstraße und beabsichtigte die Kreuzung zu überqueren. Da die dortige Ampel zu dem Zeitpunkt defekt war, galt für die 44-Jährige ein Stop-Schild als gültiges Verkehrszeichen. Nach aktuellem Ermittlungsstand hielt die 44-Jährige an dem Stop-Schild nicht ordnungsgemäß an. Auf Grund dessen kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem 29-jährigen, vorfahrtsberechtigten Roller-Fahrer. Auf Grund der Kollision stürzte der 29-jährige Willicher und wurde anschließend schwer verletzt in ein Krefelder Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war für einige Stunden gesperrt. / AM (1107)

