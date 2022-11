Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei bittet um Hinweise

Kreis Viersen (ots)

Am 17.11.2022 hat es im Kreis Viersen zwei Einbrüche in Wohnhäuser gegeben. Zwischen 06.00 Uhr und 17.30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf der Osterheide in Tönisvorst-St.Tönis auf und verschafften sich vermutlich somit Zugang zu dem Objekt. Ob etwas entwendet wurde ist nach jetzigem Stand unklar. Zwischen 08.00 Uhr und 18.15 Uhr hebelten unbekannte Tatverdächtige vermutlich die Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf der Haverslohe in Brüggen auf. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten Schmuck. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Falls Sie Angaben zu den Einbrüchen geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (1112)

