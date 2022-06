Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Lkw-Fahrer und Mofafahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden ein Lkw-Fahrer und ein Mofa-Fahrer, die am Montag, 27.6.2022, gegen 14.15 Uhr die L 794 in Beckum befuhren. Der unbekannte Lkw-Fahrer war auf der Landstraße in Richtung Roland unterwegs und überholte in Höhe der Anschrift Werse 3 unmittelbar vor einer Linkskurve den Mofa-Fahrer. Bei dem Überholmanöver geriet der Lkw-Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Daher führte der entgegenkommende 62-jährige Lippstädter mit seinem Auto eine Vollbremsung durch, um einen Unfall zu verhindern. Ein hinter dem Lippstädter fahrender 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Ahlener erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vor ihm befindliche Auto auf. Sowohl der Mofa-Fahrer als auch der Lkw-Fahrer fuhren weiter in Richtung Roland und kümmerten sich nicht um den Unfall. Der 62-Jährige wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Lippstädter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell