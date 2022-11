Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gegenstände nach versuchtem Einbruch sichergestellt

Sprakensehl (ots)

Eine Garage auf einem Grundstück an der Straße "Im Sothfeld" in Sprakensehl war Ziel eines Einbruchs. Die Täter versuchten eine Tür zur Garage aufzuhebeln, was jedoch misslang. Das zugehörige Haus ist unbewohnt, daher kann ein genauer Tatzeitraum nicht eingegrenzt werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten drei Gegenstände sicher, die entweder dem bislang unbekannten Täter oder Geschädigten aus anderen Taten gehören könnten.

Es handelt sich dabei um ein Buch mit dem Titel "Dr. Martin Luther´s Haus-Postille", ein Stemmeisen in abgenutzter, roter Lackierung mit einer Länge von ca. 100 cm und eine Astschere der Marke Fiskars mit Teleskopgriff.

Die Polizei Hankensbüttel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu der Tat und den Gegenständen werden unter der Telefonnummer 05832 979340 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell