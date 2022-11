POL-GF: Unfall beim Vorbeifahren - Zeugen gesucht

Jembke und Calberlah (ots) - Am Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. In der Nacht von Samstag, 17:30h auf Sonntag, 07:00h drangen bisher unbekannte Täter in ein Haus im Schwalbenweg in Jembke ein. Nachdem ein Fenster aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht wurden, wurden Elektronikartikel und Bargeld entwendet. Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzten unbekannte Täter in Zeit von Freitag, ...

