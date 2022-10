Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Jembke und Calberlah (ots)

Am Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. In der Nacht von Samstag, 17:30h auf Sonntag, 07:00h drangen bisher unbekannte Täter in ein Haus im Schwalbenweg in Jembke ein. Nachdem ein Fenster aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht wurden, wurden Elektronikartikel und Bargeld entwendet. Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzten unbekannte Täter in Zeit von Freitag, 17:00h bis Sonntag, 14:15h aus, um in Calberlah in ein Haus in der Goethestraße einzudringen. Nachdem eine Tür gewaltsam geöffnet wurde, entwendeten die Täter diversen Schmuck. Wer zu den genannten Zeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, melde sich bitte bei der Polizei Gifhorn unter der Rufnummer 05371/9800.

