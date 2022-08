POL-HB: Nr.: 0546 --Polizeifeindliche Schmierereien an Gebäudewänden

Polizei Bremen

--Polizeifeindliche Schmierereien an Gebäudewänden--

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Godehardstraße Zeit: 29.08.2022, 09:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei entdeckten am Montagmorgen in Hemelingen mehrere Graffitis mit polizeifeindlichen Inhalten.

Polizisten wurden in der Godehardstraße auf die Sprühereien aufmerksam. An der Fassade eines Gebäudes waren Akronyme und Sprüche, wie "ACAB" und "Fuck the Police" abgebildet. Bei der Fortführung ihrer Streife klärten die Einsatzkräfte weitere Graffitis mit ähnlichen Botschaften auf. In der Osenbrückerstraße, der Grete-Stein-Straße und der Godehardstraße beschmierten politisch motivierte Täter diverse Gebäude.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 auf.

