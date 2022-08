Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0543 --Tritte gegen den Kopf--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Landwehrstraße Zeit: 28.08.2022, 22:10 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen nach einer gefährlichen Körperverletzung in Utbremen am Sonntagabend. Unbekannte Täter schlugen und traten aus einer Gruppe heraus zwei Männer, 26 und 28 Jahre alt, unter anderem gegen den Kopf.

Die beiden Männer fuhren mit der Straßenbahn Linie 10 in Richtung Gröpelingen, als sich einer von ihnen über den fehlenden Mund-Nasen-Schutz einer Gruppe von Fahrgästen beschwerte. An ihrer Haltestelle, Bremen Haferkamp, in der Landwehrstraße angekommen, stieß einer dieser Fahrgäste den 26-jährigen Mann aus der Straßenbahn heraus zu Boden. Danach versetzte er ihm Schläge und Tritte gegen den Oberkörper und den Kopf. Auch mindestens einer der Begleiter soll zugeschlagen haben. Der 28-Jährige versuchte seinem Freund zu helfen und wurde ebenfalls geschlagen. Nachdem dieser die Polizei alarmierte, ergriff die Gruppe die Flucht in Richtung Hansestraße. Einer der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er trug rot-blondes Haar, eine kurze, graue Hose und ein weiß-schwarz kariertes T-Shirt. Er soll zwischen 20-30 Jahren alt und circa 1,85 Meter groß sein. Seine Begleiter sollen 1,75 Meter groß und ebenfalls zwischen 20-30 Jahren alt sein. Sie waren dunkel gekleidet. Einer mit kurz rasierten Haaren, der andere trug Rastalocken. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

