POL-HB: Nr.: 0544 --Leere Hosen nach Rockkonzert

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Hemmingstedter Schanze Zeit: 28.08.2022, 02:10 Uhr Anwohner meldeten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Sonntag in Walle ein brennendes Auto. Der Opel Corsa brannte gegen 02:10 Uhr bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Angrenzende Wohnhäuser und Autos wurden durch die Flammen glücklicherweise nicht in ...

mehr