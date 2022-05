Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erneuter Aufbruch von Baustellencontainer

Koblenz (ots)

Über das vergangene Wochenende kam es erneut zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Baucontainer an der Baustelle der L 52 in Fahrtrichtung Wolken. Die Betreiberfirma meldete der Polizei Koblenz am Montag, den 09.05.2022 gegen 07:30 Uhr, dass zwei Vibrationsstampfer aus dem umzäunten Bereich entwendet wurden. Bereits am 19.04.2022 waren drei Container gewaltsam geöffnet worden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei etwa 5000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 in Verbindung zu setzen: 0261-103-2911.

