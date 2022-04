POL-W: W Fahrgast in Linienbus schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (11.04.2022, 16:25 Uhr), überschlug sich in Wuppertal-Cronenberg ein Auto. Eine 49-Jährige war mit ihrem Skoda auf der Hastener Straße in Richtung Remscheid unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge fuhr sie in den Straßengraben und überschlug sich dort. Dabei erlitt sie leichte ...

