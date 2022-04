Polizei Wuppertal

POL-W: W Auto überschlägt sich in Cronenberg - Fahrerin leicht verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (11.04.2022, 16:25 Uhr), überschlug sich in Wuppertal-Cronenberg ein Auto. Eine 49-Jährige war mit ihrem Skoda auf der Hastener Straße in Richtung Remscheid unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge fuhr sie in den Straßengraben und überschlug sich dort. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Zwei Zeugen halfen ihr, das Auto zu verlassen. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass sie Alkohol zu sich genommen hatte. In der Polizeiwache musste sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. (sw)

