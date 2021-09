Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin bei Wildunfall verletzt - 68 Unfälle in den ersten 9 Tagen

Plau/ Ludwigslust-Parchim (ots)

Bei einem Wildunfall auf der B 103 zwischen Dresenow und Ganzin ist am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Das Auto der 61-jährigen Frau war gegen 05:30 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen. Die deutsche Autofahrerin klagte anschließend über Schmerzen und wollte sich später selbstständig in medizinische Behandlung begeben. An ihrem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden der vor Ort zunächst auf ca. 15.000 Euro geschätzt wurde. Der PKW musste später abgeschleppt werden. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

In den ersten 9 Tagen des laufenden Monats registrierte die Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim insgesamt 68 Wildunfälle. Dabei kam es zu Sachschäden an den betroffenen Fahrzeugen, deren Höhe in Einzelfällen mehrere Tausend Euro betrug. So unter anderem am Dienstagabend auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow, als ein Autofahrer einem Reh ausgewichen und dabei mit seinem PKW gegen die Mittelschutzplanke geprallt war. Der Schaden wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Angesichts der Entwicklung der Wildunfallzahlen appelliert die Polizei erneut zur vorausschauenden und defensiven Fahrweise. Speziell den frühen Morgenstunden und in der Abenddämmerung ist besonders mit Wildwechsel zu rechen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell