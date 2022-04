POL-W: W Brand in leerstehendem Gebäude - Kriminalpolizei ermittelt

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstagmorgen (09.04.2022, 06:15 Uhr), ereignete sich in Remscheid-Lennep eine Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit einem Mercedes-Benz auf einem Parkplatz an der Otto-Hahn-Straße zwei geparkte Fahrzeuge (Renault, Peugeot) und ein Geländer. In der Folge flüchtete die Person zu Fuß. Nach ersten Erkenntnissen war der Mercedes zunächst von einem ...

