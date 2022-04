POL-W: RS Brand in Wohn- und Bürogebäude

Wuppertal (ots) - Im bergischen Städtedreieck wurden in den letzten Tagen folgende Einbrüche angezeigt. Wuppertal - Am 02.04.2022, um 02:00 Uhr, versuchte eine Frau die Haustür eines Wohnhauses in der Straße Schieten zu öffnen. Sie wurde vom Geschädigten im weiteren Verlauf angetroffen und die Polizei konnte eine Anzeige fertigen. In der Görlitzer Straße drangen Unbekannte in eine Wohnung ein. Zwischen dem 31.03.2022 (15:00 Uhr) und dem 02.04.2022 (19:50 Uhr) stahlen ...

mehr