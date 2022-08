POL-STH: Kennzeichendiebstahl auf dem Parkplatz "Hundemarkt"

Rinteln (ots) - (ne) Am Samstag, 13.08.2022 um 14:10 Uhr, kam es auf der Hauptstraße / L 441 an der Einmündung zur Straße Emme in Rinteln / OT Todenmann zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Kradfahrerin. Zur Unfallzeit wollte ein 49-jähriger aus Bad Oeynhausen mit seinem Pkw Skoda von der Emme nach links in die L 441 einbiegen und übersah dabei die vorfahrsberechtigte 30-jährige Mindenerin mit ihrem ...

mehr