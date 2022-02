Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Fahren unter Alkoholeinfluss

Polizei Pirmasens (ots)

Am 25.02.2022, gegen 16:15 Uhr, wurde von der Streife in der Großgasse in Pirmasens-Winzeln ein Mercedes kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer, ein 51-jähriger Mann aus Pirmasens, stand augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein Test ergab einen Wert von knapp unter ein Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein und Fahrzeugschlüssel bis zur Nüchternheit sichergestellt. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell