Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Verkehrsunfallflucht

Polizei Pirmasens (ots)

Eine 62-jährige Frau aus Pirmasens hatte ihren schwarzen Hyundai i20 mit PS-Kennzeichen am Mittwoch, den 23.02.2022, gegen 13:30 Uhr, in der Lothringer Straße in Pirmasens-Niedersimten, in Fahrtrichtung Pirmasens, abgestellt. Als sie am 24.02.2022, gegen 05:30 Uhr, wieder zu ihrem PKW kam, stellte sie Beschädigungen am Außenspiegel und Kotflügel an der Fahrerseite fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell