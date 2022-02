Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmittel geführt

Polizei Pirmasens (ots)

Am 25.02.2022, gegen 12:00 Uhr, wurde im Rahmen der Streife in der Rodalber Straße in Pirmasens ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Bei der Überprüfung konnten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Mann festgestellt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell