Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Korrektur zur vorherigen Pressemitteilung - Einbruch in Kindergarten

Schwanheim (ots)

In der ersten Berichterstattung ist als Tatzeit der 24.02., 07:00 bis 09:00 Uhr, aufgeführt. Tatsächlich ereignete sich der Einbruch in der Nacht auf den 24.02., also von Mittwoch auf Donnerstag, und wurde morgens um 06:30 Uhr entdeckt.

