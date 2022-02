Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in den Kindergarten

Schwanheim (ots)

Am Donnerstag, zwischen 07:00 und 09:00 Uhr, schlug ein unbekannter Täter ein Küchenfenster in Höhe des Griffs ein und konnte das Fenster so öffnen. Vermutlich wurde dazu ein neben dem Fenster lehnender Spaten benutzt. Obwohl das Büro des Kindergartens durchwühlt wurde, wurde außer Süßigkeiten im Wert von 15 Euro nichts entwendet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

