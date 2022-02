Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gaststättenkontrolle

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Bei einer am gestrigen Abend in Waldfischbach-Burgalben mit dem Zoll sowie dem Ordnungsamt durchgeführten Gaststättenkontrolle mussten zahlreiche Verstöße festgestellt werden. Bei der zum Zeitpunkt der Kontrolle mit wenigen Gästen besetzten Shisha-Lounge wurden neben tabaksteuerrechtlichen Verstößen auch Verstöße gegen das Arbeitsrecht, das Gaststättenrecht sowie gegen die aktuelle CoBeLVO festgestellt. Im Anschluss an die Kontrolle wurden mehrere Gegenstände sichergestellt. |piwfb

