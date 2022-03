Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verletzte Fußgängerin - Zeugen gesucht

Remagen (ots)

Am 07.03.22, gegen 12:40 Uhr, wurde die Polizei Remagen über eine verletzte Fußgängerin auf dem Parkplatz des Mc Donalds in Remagen informiert. Die 85- jährige Dame schilderte, dass sie dort von einem dunklen Kleinwagen geschnitten wurde. Obwohl es zu keiner Berührung mit dem PKW kam, stürzte die Geschädigte und zog sich diverse Verletzungen zu. Der PKW entfernte sich in Richtung Bahnhof. Der/die Fahrzeugführer/in, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Remagen zu melden.

