Polizei Bielefeld

POL-BI: Ältere Dame in Tiefgarage überfallen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Kriminalpolizei Bielefeld sucht Zeugen, die Hinweise zu einem versuchten schweren Raub in einer Tiefgarage am Rathaus am Donnerstag, 03.03.2022, geben können.

Gegen 15:40 Uhr sprach eine unbekannte Frau die 81-jährige Bielefelderin im Treppenhaus des Parkhauses am Niederwall an und fragte sie nach der Uhrzeit. Nachdem die 81-Jährige ihr geantwortet hatte, begab sie sich ins erste Untergeschoss und beglich ihr Parkticket.

In Anschluss ging sie ins zweite Untergeschoss und merkte, dass ihr die fremde Frau noch immer folgte. Sie stieg in ihr Auto und wollte die Tür schließen. In diesem Moment riss die unbekannte Frau die Tür auf, hielt ihr einen Gegenstand an den Hals und forderte sie auf etwas herauszugeben.

Doch noch bevor die Frau ihre Forderung zu Ende aussprechen konnte, rief die resolute Dame: "Nein!" und griff nach dem Gegenstand. Dabei handelte es sich nach Aussage der Bielefelderin um eine Pistole, wobei sie deren Echtheit bezweifelte. Sie stieß die Täterin weg, woraufhin sie die Flucht ergriff.

Die Frau war zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Sie trug eine schwarze Winterjacke mit hellbraunem Fellkragen, eine dunkle Wollmütze, eine dunkle Hose, ein schwarz-weiß gestreiftes Oberteil und schwarze Lederschuhe.

Insgesamt hatte die Frau ein gepflegtes Erscheinungsbild und ein Schwangerschaftsbauch war deutlich erkennbar. Sie sprach gebrochen Deutsch.

Hinweise zu der Täterin nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell