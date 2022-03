POL-BI: Wer ist bei Rot gefahren?

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 03.03.2022, in ein Geschäft in der Bahnhofsstraße, im Bereich zwischen der Jöllenbecker Straße und Am Bahnhof, ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen, durchsuchten diese und entkamen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld und diverse ...

