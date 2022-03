POL-BI: Warnung vor betrügerischen Spendensammlern

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Zwei Bielefelderinnen wurden am Mittwoch, 02.03.2022, in Geschäften an der Bahnhofstraße Opfer von Taschendiebstählen. Gegen 16:00 Uhr hielt sich eine Kundin in einem Modegeschäft in Nähe des Jahnplatzes auf. Die 82-jährige Bielefelderin bemerkte beim Verlassen des Geschäfts, das Fehlen ihres Portemonnaies. Die Geldbörse befand sich in ihrer Handtasche, die sie über der ...

mehr