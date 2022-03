Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebe in der Innenstadt erfolgreich

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Zwei Bielefelderinnen wurden am Mittwoch, 02.03.2022, in Geschäften an der Bahnhofstraße Opfer von Taschendiebstählen.

Gegen 16:00 Uhr hielt sich eine Kundin in einem Modegeschäft in Nähe des Jahnplatzes auf. Die 82-jährige Bielefelderin bemerkte beim Verlassen des Geschäfts, das Fehlen ihres Portemonnaies. Die Geldbörse befand sich in ihrer Handtasche, die sie über der Schulter trug. Obwohl die 82-Jährige umgehend ihre Bankkarte sperren ließ, wurde die Karte bereits von dem Täter eingesetzt.

An der Kasse eines Bekleidungsgeschäfts an der Karl-Eilers-Straße stellte eine 48-jährige Bielefelderin fest, dass jemand ihr braunes Portemonnaie mit Bargeld, Bankkarten und Ausweisen entwendet hatte. Sie hielt sich gegen 15:45 Uhr in dem Geschäft auf.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

