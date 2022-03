Polizei Bielefeld

POL-BI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A2

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Herford / A2 - Am Mittwochabend, 02.03.2022, erlitt ein 29-jähriger Mann tödliche Verletzungen als er die A2 zu Fuß überquerte und von zwei Pkw erfasst wurde. Die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund war für die Unfallaufnahme bis in die Nacht gesperrt.

Gegen 19:20 Uhr trat ein 29-jähriger Mann aus Polen in Höhe der Rastanlage Herford Nord auf die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund, offenbar in der Absicht diese zu überqueren. Auf der mittleren Fahrspur wurde er von einem nahenden BMW erfasst, der von einem 44-jährigen Mann aus Werl, gefahren wurde. Zudem kam es zu einer weiteren Kollision mit dem nachfolgenden Skoda eines 62-jährigen Paderborners.

Die vor Ort durchgeführten medizinischen Sofortmaßnahmen blieben erfolglos. Der Mann verstarb aufgrund der Schwere seiner Verletzungen am Unfallort.

Es ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht auszuschließen, dass der 29-jährige Mann alkoholisiert war.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld wurde alarmiert und übernahm die weitere Unfallaufnahme vor Ort.

Die A2 in Fahrtrichtung Dortmund war für die Unfallaufnahme bis 01:15 Uhr gesperrt. Es kam zu einem Rückstau von rund vier Kilometern. Der nachfolgende Verkehr wurde über die Anschlussstelle Herford-Ost abgeleitet.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfallgeschehens dauern an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell