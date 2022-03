Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Fahndung - erneut Fahrgast an Haltestelle gegen Stadtbahnzug gestoßen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein weiterer junger Mann ist am Dienstagvormittag, 01.03.2022, an der Haltestelle "Stadtheiderstraße" von einer unbekannten Frau gegen einen einfahrenden Stadtbahnzug gestoßen worden. Die Ermittlungen zu der ersten und der erneuten Tat an den Stadtbahnhaltestellen der Linie 2 hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld gemeinsam mit Ermittlern der Mordkommission "Bahn" übernommen.

Zu diesen beiden Taten wird eine weibliche Person gesucht:

Die Frau soll 175 cm groß sein und eine pummelige Statur besitzen. Sie war schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Kopftuchschal, eine schwarze Mundnasenmaske und weiße Schuhe der Marke Adidas, die mit drei schwarzen Streifen abgesetzt waren.

Am Dienstag hielt sich ein 29-jähriger Bielefelder gegen 10:30 Uhr an dem Hochbahnsteig "Stadtheiderstraße" der Linie 2 auf und wurde durch die bislang unbekannte Frau gegen einen Stadtbahnzug, der in Richtung Innenstadt fuhr, gestoßen. Der junge Mann beschrieb, dass er einen heftigen Stoß in den Rücken erhielt und im Bereich des Triebwagens seitlich gegen die Straßenbahn prallte. Er wurde durch den Angriff nicht verletzt und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Erste Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5159339

Hinweise bitten an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

