Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(UL) Region - Telefonbetrüger scheitern

Mit verschiedenen Betrugsmaschen versuchten Betrüger am Dienstag in der Region an Geld zu gelangen.

Ulm (ots)

In Göppingen rief ein Unbekannter am späten Vormittag bei einer 60-Jährigen an. Er teilte mit, dass gegen sie ein Mahnverfahren laufen würde. Ebenso wäre schon ein Gerichtsvollzieher involviert. Gegen eine Zahlung von mehreren tausend Euro könne man die Sache unkompliziert erledigen. Der Unbekannte wollte sich nochmals melden. Der Frau kam die Angelegenheit komisch vor und sie erstattete eine Anzeige bei der Polizei.

In Riedlingen und in Ulm klingelte das Telefon bei zwei Frauen. Hier meldeten sich falsche Polizisten. Um die Untersuchungshaft für einen Angehörigen abzuwenden, müsste eine Kaution bezahlt werden. Bei der angerufenen Frau in Ulm erzählte der falsche Polizist von einer festgenommenen Einbrecherbande in der Nachbarschaft. Beide Angerufenen erkannten die Betrugsmaschen und legten auf.

Tipps der Polizei: Häufig treiben Betrüger als falsche Polizisten ihr trügerisches Spiel mit älteren Menschen. Oder sie versuchen Notlagen vorzutäuschen. Sie bringen sie um ihre Ersparnisse und Wertgegenstände. Die Betrüger täuschen oft vor, über den Notruf "110" anzurufen. Die Internettelefonie ermöglicht den Betrügern im Display jede beliebige Rufnummer anzeigen zu lassen. Damit täuschen sie eine falsche Identität vor. Um sich vor Betrugsmaschen zu schützen, rät die Polizei: - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach Geld oder persönlichen Daten. - Wählen Sie selbst die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. - Benutzen Sie nicht die Rückruftaste. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Die Betrüger suchen in Telefonverzeichnissen vor allem nach Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. Stellen Sie sicher, dass im Telefonbuch nur ihr Nachname und höchstens der erste Buchstabe des Vornamens steht. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. - Geben Sie bitte diese Tipps in Ihrem Familien- und Freundeskreis weiter.

+++++++ 1194158 1194968 1193261

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell