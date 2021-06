Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Auto rollt Abhang hinunter

Schwere Verletzungen zogen sich zwei Pkw-Insassen am Dienstag bei einem Unfall in Oberkirchberg zu.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 74-Jähriger in der Hauptstraße in Richtung Illerkirchberg. Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam der Autofahrer von der Straße ab, rollte über ein Feld und später einen Abhang hinunter. Dort blieb der Opel stehen. Der Senior sowie seine Mitfahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann und die 72-Jährige in ein Krankenhaus. Mit einer Forstwinde konnte das Fahrzeug geborgen werden. Es war danach nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro.

