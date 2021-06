Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Rettungshubschrauber fliegt Verletzte in Klinik

Nicht aufgepasst hat ein Autofahrer am Dienstag in Bad Buchau.

Ulm (ots)

Kurz vor 15 Uhr fuhr ein 43-Jähriger in der Riedlinger Straße. Der Autofahrer bog in die Unterbachstraße ab. Dort überquerte eine Passantin die Straße. Der Lenker des Mercedes hatte die Frau nicht gesehen und fuhr sie an. Die 52-Jährige trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik. Den Sachschaden an dem Vito schätzt die Polizei auf ungefähr 1.500 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

++++1194340

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell