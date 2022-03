Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Bielefelder bewirft PKW mit Flasche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche-

Nach Hinweisen auf einen angetrunkenen Randalierer wurden Polizisten am Dienstag, 01.03.2022, Zeugen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

An der Straße Auf der Feldbrede sprachen Passanten Polizisten während einer Unfallaufnahme an und berichteten von einem angetrunkenen Mann in roter Jacke, der Fahrzeuge bespucke. Nach der Unfallaufnahme sichteten die Beamten gegen 17:55 Uhr auf der Engersche Straße/ Niederfeldstraße die beschriebene Person. In dem Moment trat der Mann auf die Straße, warf eine 1,5 Liter Flasche auf einen vor dem Streifenwagen fahrenden Opel Corsa, trat und spuckte nach dem PKW. Die Corsa-Fahrerin und der dahinter fahrende Streifenwagen kamen nach einer Vollbremsung zum Stehen.

Die Polizisten geleiteten den 30-jährigen Flaschenwerfer aus Bielefeld von der Straße. Der Betrunkene stritt ab, die Flasche geworfen zu haben.

An dem Corsa befand sich die Flüssigkeit aus der Flasche, weitere Schäden konnten nicht festgestellt werden. Die 66-jährige Fahrerin aus Bielefeld erlitt einen Schock.

Eine Ärztin entnahm dem 30-Jährigen, der bei der Durchführung eines Alkoholvortests scheiterte, auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Er verblieb bis zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist eingeleitet.

Weitere Geschädigte melden sich beim Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell