POL-BI: Erneute Demonstration zum Thema Corona sowie Demonstrationen zum Thema Ukrainekonflikt in der Bielefelder Innenstadt

Munsbach/Luxemburg (ots) - Zum 1. März 2022 ist Elisabeth (Lisa) Backes in den Vorstand der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) in Luxemburg berufen worden. Sie tritt dort gesellschaftsrechtlich die Nachfolge von Achim Welschoff an, der nach 16 Jahren bei der HAFS als Independent Director in die ...

mehr