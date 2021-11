Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 23.11.2021, zwischen ca. 8.45 Uhr und 9.45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Celler Straße/Verdener Landstraße in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht mit bislang unbekanntem Verursacher.

Ein dort geparkter schwarzer Audi A5 wurde im o.g. Zeitraum durch ein anderes Fahrzeug am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Nienburg bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese telefonisch unter (05021) 97780 entgegen.

