Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfälle

Nienstädt/Ahnsen (ots)

Auf der Bundesstraße 65 hat sich am Montag gg. 07.50 Uhr an der Mindener Straße in Nienstädt ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignet, wobei ein 37jähriger Stadthäger in seinem Pkw VW beim Abbiegen in den Kirchweg den entgegenkommenden Pkw VW einer 19jährigen Bückeburgerin übersah, die in Richtung Stadthagen unterwegs war.

Die Fahrzeuge stießen auf der B65 zusammen, wobei ein geschätzter Gesamtschaden von 8.000 Euro entstand. Beide Beteiligten blieben unverletzt.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen einen 27jährigen polnischen Staatsbürger verhängte gestern die Staatsanwaltschaft Bückeburg eine Sicherheitsleistung, weil dieser für einen Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der Neumühlener Straße in Ahnsen verantwortlich war.

Um 19.00 Uhr fuhr der 27jährige mit seinem Pkw VW auf der Landesstraße 451 aus Bad Eilsen kommend in Richtung Ahnsen und verstieß gegen das Rechtsfahrgebot. Der Pkw VW kam zu weit an die Fahrbahnmitte und berührte mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines Pkw Mercedes, geführt von einer 25jährigen Bad Eilserin.

Die Beamten stellten bei dem Fahrer des VW mögliche Ausfallerscheinungen fest, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte diese Annahme.

Dem 27jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Wegen des Tatverdachts eine Straßenverkehrsgefährdung ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell