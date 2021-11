Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Haßbergen - 50-Jähriger kommt von der Straße ab und prallt gegen zwei Bäume

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 22.11.2021, gegen 07.20 Uhr verunfallte ein 50-jähriger Bremer mit seinem VW auf der B215 in Haßbergen. Er befuhr die B215 von Gandesbergen in Richtung Haßbergen, als er in einer leichten Linkskurze aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Wegeseitenraum prallte er mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum, einige Meter später mit der linken Fahrzeugseite gegen einen weiteren Baum. Auch zwei Leitpfosten wurden beschädigt. Der Bremer zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

