POL-NI: Passant verhindert geplanten Suizid

Rinteln (ots)

(swe). Einem 58-jährigen Rintelner ist es zu verdanken, dass der Suizidversuch eines 49-jährigen Rintelners am Montag Abend gegen 18.30 Uhr auf der Hindenburgbrücke scheiterte. Geistesgegenwärtig zog der Helfer den Mann mit einem beherzten Griff in dessen Kleidung zurück auf den Gehweg, da dieser bereits über das Geländer der Brücke geklettert war. Hierbei verletzt sich der 49-jährige leicht am Fuß. Zum Zeitpunkt der Aktion herrschte lebhafter Verkehr auf der Hauptverkehrsachse Rintelns. Die Polizei musste die Brücke für eine halbe Stunde einseitig sperren. Der 49-jährige wurde in eine Klinik zur Behandlung verbracht. Die Rintelner Polizei lobt ausdrücklich das couragierte Verhalten des 58-jährigen Helfers. Ein Sturz von der Weserbrücke herunter in die Weser, die derzeit einen Wasserstand von 137 cm hat, ist hochgefährlich und kann zu tödlichen Verletzungen führen.

