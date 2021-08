Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wippingen - Brand in Garage

Wippingen (ots)

Am Samstagvormittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Fehnstraße in Wippingen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Brand in der Garage eines Einfamilienhauses. Die Anwohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf einen Teil des Dachstuhls des Hauses über. Die Feuerwehren aus Dörpen und Kluse waren mit sieben Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort. Bei den Löscharbeiten wurde ein 24-jähriger Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

