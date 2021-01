Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste - Mofa von Terrasse gestohlen

RiesteRieste (ots)

Von der Terrasse eines Wohnhauses an der Malgartener Straße, zwischen der Bahnhofstraße und dem Schulweg, stahlen Unbekannte in der Zeit von Freitagabend (18 Uhr) bis Sonntagmittag (14 Uhr) ein verschlossen abgestelltes Mofa des Herstellers CPI, Modell Formula R. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein blau-weißes Fahrzeug mit den Versicherungskennzeichen 595RSC. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Mofas erbittet die Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell