Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Silberner Pkw nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Reutlingen (ots)

Bisingen (ZAK): Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem silberfarbenen Pkw, dessen Fahrer am Mittwochabend an der Einmündung Laiblache / Hauptraße einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist, fahndet das Polizeirevier Hechingen. Der gesuchte Fahrer, der als ca. 50 Jahre alt und mit Glatze beschrieben wird, befuhr gegen 18.10 Uhr die Straße Laiblache und bog ohne auf den Verkehr zu achten an der Einmündung in die Hauptstraße ein. Eine vorfahrtsberechtigte 16-Jährige, die mit ihrer 125er KTM von der Thanheimer Straße kommend, der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Hauptstraße folgte, musste scharf abbremsen um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte sie auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Ohne sich um die Motorradfahrerin zu kümmern, setzte der Fahrer des silbernen Wagens seine Fahrt in Richtung Ortsmitte fort. Der entstandene Sachschaden an dem Motorrad wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Hechingen sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher. Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/9880-0. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell