POL-S: Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Freitag (09.07.2021) zwei geparkte Autos in der Hospitalstraße und in der Heustraße geöffnet und dabei einen Geldbeutel, Kleidungsstücke und Bargeld gestohlen.

Die Täter öffneten zwischen 22.40 Uhr und 23.40 Uhr auf bislang nicht geklärte Weise einen schwarzen Daimler, der in der Hospitalstraße geparkt war. Aus diesem stahlen sie mehrere Jacken und rund Tausend Euro Bargeld. Aus einem an der Heustraße geparkten ebenfalls schwarzen Daimler erbeuteten die Unbekannten zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr einen Geldbeutel, in dem sich neben mehreren Hundert Euro Bargeld auch noch diverse Karten und Ausweise befanden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

