Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Rotlicht missachtet, zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden

Heidelberg (ots)

Eine rote Ampel in der Römerstraße Höhe Hebelstraße missachtete am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, eine 70-jährige Mercedes-Fahrerin und kollidierte hierbei frontal mit einem ordnungsgemäß fahrenden Ford-Fahrer. Der Fahrer des Fords und eine Mitfahrerin der Unfallverursacherin zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu, weshalb sie vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten wurde der Verkehr an der Unfallörtlichkeit für etwa eine Stunde gesperrt.

