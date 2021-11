Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkenrsunfallflucht mit hohem Sachschaden in Kornwestheim

Ludwigsburg (ots)

Am gestrigen Samstag gegen 13 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter die Dammstraße in Kornwestheim und streifte mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten Audi einer 32-Jährigen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Ermittlung des Unfallverursachers gestaltete sich für die Beamten des Polizeireviers Kornwestheim sehr einfach, da der Sprinter mit erheblichen Beschädigungen und nur wenige Meter von dem Audi geparkt festgestellt wurde. Der Sachschaden am Sprinter beträgt ca. 6.000 Euro und am Audi ca. 4.000 Euro.

