Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallfahrer flüchtet nach Totalschaden an Garage

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen- Am Dienstagnachmittag, 22.02.2022, beschädigte ein PKW-Fahrer beim Rangieren ein Garagentor und flüchtete.

Ein PKW-Fahrer befuhr gegen 15:15 Uhr die Straße Im Drewer Esch und in Höhe der Hausnummer 25 vorwärts in eine Garageneinfahrt. Dabei stieß die Front des silbernen PKW gegen das Garagentor und beschädigte dies erheblich.

Aufgrund des lauten Geräuschs wurde ein Zeuge von der gegenüberliegenden Werkstatt aufmerksam. Er sah, wie der PKW-Fahrer rückwärts auf die Straße zurücksetzte und in Richtung Splittenbrede davon fuhr.

Das Garagentor war nicht mehr funktionstüchtig. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. An dem flüchtigen PKW - vermutlich der Marke VW- müsste an der rechten Fahrzeugseite und im Frontbereich ein Schaden entstanden sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen silbernen PKW und dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell