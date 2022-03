POL-BI: Diebstahl aus der Umkleidekabine während der Sportstunde

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Herford / A2 - Am Mittwochabend, 02.03.2022, erlitt ein 29-jähriger Mann tödliche Verletzungen als er die A2 zu Fuß überquerte und von zwei Pkw erfasst wurde. Die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund war für die Unfallaufnahme bis in die Nacht gesperrt. Gegen 19:20 Uhr trat ein 29-jähriger Mann aus Polen in Höhe der Rastanlage Herford Nord auf die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund, ...

