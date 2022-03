Polizei Bielefeld

POL-BI: Audi-Fahrer bremst Bus aus und fährt weiter - Seniorin leichtverletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Sennestadt -

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 03.03.2022, wurde eine Businsassin verletzt. Die Polizei Bielefeld sucht einen an dem Unfall beteiligten Audi-Fahrer.

Ein unbekannter PKW-Fahrer setzte um 16:30 Uhr auf der Vennhofallee in Höhe des Bullerbachwegs aus einer Parklücke zurück. Nachdem der Fahrer einige Meter vorwärts fuhr, hielt er unvermittelt an, um eine Person einsteigen zu lassen. Die 51-jährige Fahrerin eines in Richtung Sennestadtring fahrenden Busses musste stark abbremsen und eine Insassin kam dabei zu Fall.

Die Gestürzte hatte in dem Bus der Linie 135 an der Tür gestanden und beabsichtigt, an der nächsten Haltestelle auszusteigen. Durch das Bremsmanöver stürzte die 86-jährige Bielefelderin, rutschte durch den Gang und stieß mit dem Kopf gegen eine Haltestange des Busses. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie nach erfolgter Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Es soll sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen schwarzen Audi A 6 handeln.

Der PKW-Fahrer und Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell