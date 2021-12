Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Fahrzeug entstempelt

Soeben wurde am 20.12.2021 gegen 17:50 Uhr in der Weinstraße in Edenkoben ein PKW VW Golf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zur Fahndung zwecks Entstempelung wegen fehlendem Versicherungsschutz ausgeschrieben ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen wurden vor Ort entstempelt. Der 55-jährige Fahrer trat den Heimweg im Anschluss zu Fuß an und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

