POL-KN: (VS-Obereschach) Betrunkener baut Unfall und flüchtet (10.09.2021)

Eine Unfallflucht gebaut hat ein betrunkener Autofahrer auf der Neuhauser Straße am Freitagmorgen gegen 1 Uhr. Ein 37-Jähriger prallte mit einem VW UP! gegen einen Blumenkübel und flüchtete mit dem beschädigten Auto. Einer Polizeistreife gelang es, das in Schlangenlinien in Richtung Höfenstraße fahrende Auto ausfindig zu machen. Sein Fahrer zeigte deutliche Trunkenheitsanzeichen, verweigerte aber die Angabe seiner Personalien und einen Alkoholtest. Die Beamten nahmen ihn Mann mit zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Betrunkene gelangte wegen Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige.

